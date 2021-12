Ongeloof bij Belgische topviroloog om openhouden scholen: ‘We houden de motor niet tegen’

Raad van Europa begint procedure tegen Turkije wegens vasthouden filantroop Kavala

De mensenrechtenorganisatie Raad van Europa is een procedure begonnen tegen Turkije omdat het zakenman en filantroop Osman Kavala nog niet heeft vrijgelaten. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens had die vrijlating twee jaar geleden al geëist. Turkije is lid van de raad en moet dus gehoor geven aan zijn besluiten.

