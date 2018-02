Ongeloof na grote prijs voor vrouwonvriendelijke rapper

In Frankrijk is grote ophef ontstaan over rapper Orelsan, grote winnaar van de Victoires de la Musique, de Franse pendant van de Edisons. De teksten van zijn liedjes zouden zo vrouwonvriendelijk zijn, dat de Franse versie van rapper Boef de prijs niet verdient. 25.000 mensen steunen de online petitie om hem de onderscheidingen af te nemen.

Volledig scherm Rapper Orelsan. © AFP Orelsan, zijn echte naam is Aurélien Cotentin (35), was afgelopen vrijdag de grote winnaar van het Franse muziekgala. Hij won drie prijzen, waaronder die van 'mannelijke artiest van het jaar'.



Gisteren werd een website, change.org, gelanceerd, waarin werd opgeroepen hem de prijzen af te nemen. 'We roepen iedere beweging die de vrouwen- en mensenrechten verdedigt om in opstand te komen. We willen dat de prijzen worden geannuleerd', luidt de oproep aan onder meer de Franse minister van Cultuur Françoise Nyssen. Intussen is de oproep al 25.000 keer ondertekend.

Vermoorde actrice

Een van de meest omstreden liedjes is 'Saint Valentin' uit 2006. Daarin dreigt de rapper een vriendin te 'Marie-Trintignier', naar de in 2003 vermoorde actrice Marie Trintignant. Ze werd in Vilnius door haar toenmalige vriend, de rockster Bertrand Cantat, doodgeslagen. Cantat werd veroordeeld tot 8 jaar cel.



Orelsan werd in 2006 door de Franse justitie al veroordeeld wegens 'het oproepen tot geweld'. Tien jaar later, in 2016, werd hij door het hof vrijgesproken uit naam van de 'vrijheid van meningsuiting'.

Voorbeeld

Het was niet de enige keer dat de rapper onder vuur lag. In 2009 was er ophef over zijn liedje 'Sale pute' (Vuile hoer). In dat lied bedreigt hij zijn vriendin, die hem zou hebben bedrogen, in elkaar te zullen slaan. Een festival haalde hem van het programma, hij werd vervolgd wegens het oproepen tot geweld. Drie jaar later werd hij vrijgesproken.