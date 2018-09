Ongeluk Marokkaanse leraar en vrouw slaat in als bom: kinderen (1 en 5) overleven crash

Het gezin was onderweg van Marokko naar Nederland toen het noodlot toesloeg. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De moeder stierf ter plaatse, de vader later in het ziekenhuis. De man was in Nederland werkzaam als leraar op een middelbare school in Hoofddorp. Hun twee kinderen van 1 en 5 jaar oud overleefden het ongeval, net als een familielid van 23 jaar.