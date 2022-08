Ongelukken met Nederlandse bergwandelaars in Alpen: dode (41) en gewonde (38)

Het drama vond plaats omstreeks 13.30 uur in de gemeente Blumenstein. Andere personen die in het gebied onderweg waren, alarmeerden de reddingsdiensten. Die konden bij aankomst slechts de dood van de man vaststellen. Volgens de meest recente informatie was de Nederlander alleen onderweg. De politie in Bern is een onderzoek naar het ongeluk gestart, meldt het Openbaar Ministerie in de Zwitserse stad.