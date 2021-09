Onherkenbare IS-bruid smeekt Britten om vergiffenis: ‘Ik maakte fout op jonge leeftijd’

Tijdens Good Morning Britain verontschuldigde ze zich, omdat ze zich bij IS had aangesloten en smeekte ze de Britten om haar te vergeven en haar te laten terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De zichtbaar nerveuze Begum was daarbij in niets meer te herkennen: ze droeg westerse kleding en make-up, haar haren waren zichtbaar en haar nagels waren opvallend gelakt.

Uitgehuwelijkt

Begum vertrok op haar 15de vanuit Londen naar Syrië om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS, die daar een kalifaat wilde oprichten. Een foto waarop ze samen met twee vriendinnen te zien is bij haar vertrek op de luchthaven van Gatwick, ging in 2015 de wereld rond.

Quote Ik zag een afgehakt hoofd liggen in een emmer, het deed me niets Shamima Begum

Toen het laatste bolwerk van IS in 2019 wankelde, liet ze vanuit een vluchtelingenkamp in het noorden van Syrië weten dat ze terug wilde keren naar het Verenigd Koninkrijk. Ze was toen zwanger van haar derde kind met Nederlandse Syriëstrijder Yago Riedijk, aan wie ze kort na haar aankomst in Raqqa was uitgehuwelijkt.

Geen enkele spijt

Opvallend was dat ze helemaal geen spijt leek te hebben. In een interview met de Britse krant The Times vertelde ze dat ze in het kalifaat een ‘normaal leven’ leidde. Executies zag ze naar eigen zeggen nooit gebeuren, maar het resultaat ervan wél. ,,Ik zag een afgehakt hoofd liggen in een emmer”, zei ze openlijk. ,,Het deed me niets.”

Ook opmerkelijk was haar visie op de terroristische aanslag van IS na een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande op 22 mei 2017 in Manchester. Daarbij vielen 22 doden en 120 gewonden. Begum noemde die aanslag ‘gerechtvaardigd’, omdat luchtbombardementen in Syrië ook aan burgers het leven hadden gekost.

Quote Ik heb een fout gemaakt op erg jonge leeftijd Shamima Begum

Van die grote uitspraken was vandaag niets meer te merken. Een westers uitziende Begum uitte haar spijt over wat ze eerder allemaal gezegd had en smeekte de Britse bevolking om haar te vergeven. ,,Ik heb een fout gemaakt op erg jonge leeftijd”, klonk het. ,,Ik weet dat het niet makkelijk is om me te vergeven, want de Britse bevolking heeft in angst geleefd voor IS en is geliefden verloren door toedoen van IS. Maar ik heb ook in angst geleefd voor IS en ben ook geliefden verloren door IS. Ik weet wat jullie doormaken.”

Wreedheden

Ze beweerde dat ze haar eerdere uitspraken had gedaan uit angst en dat ze zich niet bewust was van de wreedheden die IS allemaal had uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Ze zou als tiener naar Syrië gereisd zijn met de gedachte dat ze ‘het juiste deed als moslim’ en niet ‘om terrorist te worden.’

Volledig scherm Shamima Begum. © AP

In Good Morning Britain deed ze ook een oproep aan de Britse premier Boris Johnson en zei ze dat ze hem kon helpen in zijn strijd tegen terrorisme. ,,U heeft het duidelijk moeilijk met extremisme en terrorisme in uw land. Ik wil daarbij helpen. Door te vertellen wat mijn eigen ervaringen waren met deze extremisten. Wat ze zeggen en hoe ze mensen overhalen om zich aan te sluiten. U weet duidelijk niet wat u doet.”

Het valt te bezien of Begum hem met dat argument kan overhalen. De kans dat ze ooit zal kunnen terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk is miniem. In 2019 verloor ze de Britse nationaliteit, omdat ze bestempeld werd als een gevaar voor de nationale veiligheid. Bij een poging om dat aan te vechten, stuitte ze eerder dit jaar op een afwijzing van het Britse Hooggerechtshof.

