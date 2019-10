Onlusten Ecuador: inheemse beweging wil geen gesprek met president

De belangrijkste inheemse organisatie in Ecuador heeft vrijdag het aanbod van president Lenín Moreno om in gesprek te gaan, verworpen. Moreno hoopte zo het al dagen escalerende geweld in het land tegen te gaan.

,,De dialoog die hij beoogt, mist geloofwaardigheid’’, schrijft de organisatie van de inheemse bevolking CONAIE in een persbericht.

Eerder op de dag had Moreno in een televisietoespraak opgeroepen om ,,onmiddellijk’’ in gesprek te gaan om ,,oplossingen te vinden’’.

Het is al dagen lang onrustig in Ecuador, vooral in de hoofdstad Quito en de havenstad Guayaquil, de tweede stad van het land. Demonstranten betogen al een week tegen het intrekken van veertig jaar oude subsidies op brandstof waardoor de prijzen van benzine en diesel meer dan verdubbelden. De beëindiging van de subsidies was onderdeel van een akkoord tussen de regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Bij de demonstraties komt het regelmatig tot zware confrontaties tussen betogers en oproerpolitie. De politie treedt daarbij hard op en gebruikt onder meer traangas en pantserwagens om de betogers uiteen te drijven. Ook vrijdag kwam het tot rellen in de hoofdstad. Dinsdag en woensdag gingen duizenden inheemse inwoners en andere demonstranten de straat op in Quito.

De betogers willen onder meer het terugdraaien van de verhoging van de brandstofprijzen en het schrappen van andere bezuinigingsmaatregelen. Ook eisen de demonstranten inmiddels het vertrek van Moreno.

Invloedrijk

De inheemse (indiaanse) bevolking is zeer invloedrijk in Ecuador. Inheemse groeperingen spelen ook een belangrijke rol in de organisatie van de protesten, die zijn uitgegroeid tot de hevigste onlusten in Ecuador in de afgelopen tien jaar.

Bij de confrontaties tussen manifestanten en de politie zijn volgens mensenrechtenorganisaties al vijf doden en meer dan tweeduizend gewonden gevallen.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © REUTERS