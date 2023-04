Onnatuurlijke dood meisje (10) in Duits kindertehuis: 11-jarige jongen verdacht

In het onderzoek naar de dood van een 10-jarig meisje, dinsdag in een jeugdzorginstelling in het zuiden van Duitsland, wordt een 11-jarige jongen verdacht. Dat hebben politie en justitie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

‘De eerste resultaten van sporen die het ruim 40-koppige rechercheteam veiligstelde op de plaats delict wijzen op betrokkenheid van een 11-jarige jongen uit de instelling in Wunsiedel’, luidt het in een verklaring. Omdat de verdachte de leeftijd voor strafrechtelijke verantwoordelijkheid nog niet heeft bereikt, is hij preventief ondergebracht in een beveiligde inrichting.

Politie en Openbaar Ministerie (OM) wijzen erop dat de verdere beoordeling van het ‘forensisch bewijsmateriaal’ en het horen van de jongen nog niet zijn afgesloten en enige tijd kunnen duren. De maatregelen werden volgens hen uitgevoerd in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke jeugdautoriteiten.

Uitsluitsel over de doodoorzaak van het meisje en het tijdstip van overlijden is er nog niet. Het wachten is op het definitieve autopsierapport. Eventuele betrokkenheid van andere personen is nog onduidelijk, maar wordt niet uitgesloten.

Drie tieners

Duitse media meldden woensdag dat de rechercheurs in hun onderzoek focusten op drie jongens (twee van 11 en eentje van 16 jaar). Ze zouden zijn overgebracht naar een jeugdbeschermingsinrichting, luidde het onder verwijzing naar bronnen in ‘veiligheidskringen’.

Medewerkers van de jeugdzorginstelling in het stadje Wunsiedel, zo’n 90 kilometer ten noordoosten van Neurenberg (Beieren) en niet ver van de Tsjechische grens, troffen het slachtoffer dinsdag omstreeks 08.45 uur levenloos aan in een kamer. Ze alarmeerden de hulpdiensten, maar een medisch noodteam kon slechts de dood van het meisje vaststellen. Ze zou al enkele uren eerder zijn overleden. Een eerste lijkschouwing leverde aanwijzingen op van een onnatuurlijke dood ‘door invloed van buitenaf’. De plek waar het slachtoffer werd gevonden, was volgens het OM tevens de plaats delict.

Fingerspitzengefühl

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Beieren, Joachim Herrmann (CSU), sprak in een reactie op het nieuws over de verdachte van ‘uitstekend werk’ van de speurders. ,,Dankzij de nauwgezette en zeer toegewijde onderzoeken kon een persoon die betrokken was bij de misdaad in relatief korte tijd worden geïdentificeerd’’, zei hij tegen het Duitse persbureau DPA. Hij sprak van ‘zeer complexe onderzoeken’, met name omdat een groot aantal kinderen en jongeren moest worden ondervraagd. ,,Daar is veel fingerspitzengefühl voor nodig.’’

De gewelddadige dood van het meisje raakt hem nog steeds enorm, voegde de bewindsman eraan toe. ,,Het lijden van de ouders en de nabestaanden moet onmetelijk zijn.’’ Hij hoopt dat het opsporingswerk van de politie kan helpen bij het verwerken van het ‘verschrikkelijke verlies’.

Het jeugdzorgcentrum biedt onderdak aan 89 kinderen, jongeren en jongvolwassen tussen de 3 en 18 jaar uit heel Duitsland. Ze kunnen door omstandigheden niet thuis wonen en krijgen hulp bij hun opvoeding. ‘Een grotere groep’ ontbreekt momenteel vanwege de paasvakantie, zei een woordvoerster. Een deel van die groep is volgens haar op wintersport.

Tweede zaak binnen maand

De dood van het meisje in de jeugdzorginstelling veroorzaakt ophef in heel Duitsland. Dat komt doordat het de tweede zaak binnen een maand is met tienergeweld in de Bondsrepubliek. Op 11 maart werd in Freudenberg in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een 12-jarig meisje dood aangetroffen in een bos. Haar beste vriendin (13) en een ander schoolgenootje (12) bekenden dat ze Luise neerstaken en bloedend achterlieten. Ze zouden uit wraak hebben gehandeld na een ruzie.’