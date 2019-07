Onrust in de Golf: premie voor Nederlandse reders omhoog

Nee, bevreesd is hij niet, maar wel alert, zegt Maarten Brasser van Seacontractors per telefoon vanuit Dubai. Daar stuurt hij als directeur midden-oosten de activiteiten van het maritieme bedrijf uit Vlissingen aan. Tien schepen bezit Seacontractors in de regio. ,,Toevallig heeft net één van onze schepen de bocht in de Straat van Hormuz afgelegd.” Het gaat om de Sea Bison, een sleepboot. ,,Die heeft geen lading, vandaar dat we het risico minder hoog inschatten.”



Toch ondervindt Seacontractors wel degelijk hinder van de opgelopen spanningen. ,,Elke keer als een schip de route gaat afleggen, moeten we vooraf de verzekeraar inlichten”, vertelt Brasser. ,,De huidige situatie leidt tot hogere verzekeringspremies.” Seacontractors zegt momenteel dezelfde voorzorgsmaatregelen te treffen als bij in piraterijgebieden als de Golf van Aden. ,,Zo verzamelen we vooraf zo accuraat mogelijke inlichtingen over de situatie.”

Volledig scherm Een speedboot van de Iraanse Revolutionaire Garde en de Britse olietanker Stena Impero op de achtergrond. © AP

Quote Per maand varen er tientallen Nederland­se schepen door de straat van Hormuz Nathan Habers, KVNR Brasser, die sinds 2016 het Dubaise kantoor van Seacontractors leidt, stelt dat kapiteins die zich zorgen maken dat mogen aangeven. ,,Desnoods zoeken we een andere gezagvoerder voor de reis.” Seacontractors meeste andere schepen liggen overigens veilig voor de kust van Saoedi-Arabië. ,,Wij doen vooral werk in ondiepe olievelden, waar we offshorebedrijven assisteren, bijvoorbeeld door ankers te leggen. In Saoedi-Arabië worden de schepen beschermd door de Amerikanen en de Saoedi's.”



Ook rederij Vroon, die 140 schepen heeft varen op de wereldzeeën, ziet de verzekeringspremies stijgen. ,,De risico's liggen immers flink hoger”, zegt woordvoerder Christopher Savage. Vroon vaart zo nu en dan door de Straat van Hormuz, maar heeft momenteel geen schip in de buurt.



Het risico voor Nederlandse schepen, schat Savage voorlopig laag in. ,,Iran heeft het vooral gemunt op Britse schepen.” Wel bezit Vroon enkele schepen die rondvaren onder de vlag van Gibraltar. ,,Nu Gibraltar Brits is bekijken we momenteel of deze schepen meer gevaar lopen.”

Escalatie

De situatie in de Straat van Hormuz escaleerde vorige week verder toen Iran de Britse tanker Stena Impero aan de ketting legde. Eerder dit jaar viel de Iraanse kustwacht al meerdere tankers aan. De Straat van Hormuz geldt als ‘de aorta van de olie- en gasmarkt’. Dagelijks varen er gemiddeld veertien tankers doorheen met aan boord 17 miljoen vaten olie. Een derde van de ruwe olie in de wereld en een vijfde van het gas passeert de straat, die op het smalste punt slechts 39 kilometer breed is. Voor schepen zijn slechts twee drie kilometer brede vaarstroken beschikbaar.



Volgens de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) varen maandelijks enkele tientallen Nederlandse schepen door de Straat van Hormuz. ,,Gemiddeld één tot twee schepen per dag”, zegt Nathan Habers. Een exact overzicht van alle schepen en welke maritieme bedrijven het betreft, kan de KVNR niet geven. ,,Dat houden we niet bij.” Dat doet de Nederlandse Kustwacht wel. De Kustwacht weigert echter met concrete cijfers te komen. ,,Uit veiligheidsoverwegingen verstrekken we die niet”, laat een zegsman weten.



Baggeraar en maritiem dienstverlener Van Oord laat weten eveneens geregeld door de Straat van Hormuz te varen. ,,Momenteel houden we de situatie goed in de gaten en kijken we per geval of een veilige doorvaart van een schip mogelijk is”, laat het bedrijf weten. ,,Hiervoor maakt Van Oord gebruik van specifieke risico analyses en hebben we goed contact met onder andere Buitenlandse Zaken en KVNR.”

Volledig scherm de Straat van Hormuz met de route van de door Iran aan de ketting gelegde Britse tanker de Stena Impero. © AD/Thijs Unger

Zorgen

De 50 schepen tellende Amsterdamse rederij Spliethoff vaart eveneens op de regio, maar zegt momenteel geen schepen in de regio actief te hebben. ,,Schepen krijgen informatie over de dreigingsniveaus en ontvangen de laatste informatie die wij kunnen krijgen”, laat Hansje Dahmen-Verkade weten.

Redersvereniging KVNR is bezorgd over de recente escalatie. ,,Ik hoop en denk dat we de beveiliging van Nederlandse schepen en onderdanen op een andere manier kunnen organiseren”, zei directeur Annet Koster vorige maand tegen het AD. Die uitspraken deed ze nadat Groot-Brittannië bekendmaakte marineschepen naar de Perzische Golf te sturen ter bescherming van de koopvaardij. ,,Bijvoorbeeld door samen te werken met andere overheden. Voor ons is het belangrijkste dat die veiligheid gegarandeerd is, maakt niet uit hoe.’’

Vorige maand uitte de KVNR zijn zorgen in het reguliere overleg met Defensie. Een maand later vinden de reders hulp van de marine nog niet nodig. ,,De gebeurtenissen vorige week bevestigen echter onze bezorgdheid”, zegt KVNR-woordvoerder Habers. Brasser van Seacontractors zegt dat het kabinet begeleid transport mogelijk zou kunnen maken, net als eerder in de Golf van Aden. ,,Ik zie dat voorlopig echter niet gebeuren.”