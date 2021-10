Onthoofde oud-lerares (77) gevonden in Frankrijk, hoofd lag op keukentafel naast lichaam

Het lichaam van een 77-jarige vrouw is woensdagavond onthoofd gevonden in haar huis in de Zuid-Franse kustplaats Agde. Een politiebron zegt dat terrorisme op dit moment wordt uitgesloten door de aanklager.

Agenten gingen woensdagavond rond 22.00 uur langs bij het huis van de vrouw, een gepensioneerde lerares, nadat haar zoon de politie had ingeschakeld omdat hij niets van haar had gehoord. Ze belden normaal gesproken iedere dag. De zoon had ook toegang tot videobeelden in het huis en hij zei dat hij bezorgd was omdat hij een schaduw op de grond zag.

Geen inbraak

Een politiebron zegt dat het hoofd van de vrouw, een weduwe, op een keukentafel naast het lichaam lag. Er zouden geen tekenen van inbraak zijn. Het hek van het huis was dicht, de voordeur zat niet op slot. Volgens de Franse krant Le Figaro lagen er latexhandschoenen en rollen tape in de tuin.

De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd en zegt dat er nu nog weinig bekend is over de zaak. Een autopsie op het lichaam van het slachtoffer moet de dag en tijdstip van de moord vaststellen. De resultaten daarvan worden vermoedelijk in de loop van de week bekend.

Samuel Paty

Het is volgens Franse media niet mogelijk vast te stellen of deze macabere daad verband houdt met de onthoofding van de Franse docent maatschappijleer Samuel Paty, wat morgen precies een jaar geleden is. De radicaalislamitische dader werd uiteindelijk doodgeschoten.

Paty werd in de buurt van Parijs door de 18-jarige Anzorov om het leven gebracht omdat hij een spotprent van de islamitische profeet Mohammed had getoond in een les over de vrijheid van meningsuiting. De daad, die door de openbaar aanklager wordt gezien als een terreurdaad met een fundamentalistisch motief, veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk en daarbuiten.

Frankrijk wordt al jaren geteisterd door radicaal-islamitische terreur. Die heeft al meer dan 250 personen het leven gekost.