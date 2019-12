Ontruiming kerstmarkt Berlijn: twee arrestaties maar geen verdacht voorwerp gevonden

UpdateDe ontruiming van een kerstmarkt in het centrum van Berlijn na informatie over een verdacht voorwerp blijkt loos alarm te zijn geweest. Er werden wel twee verdachten gearresteerd. Het ging om de kerstmarkt aan de Breitscheidplatz waar drie jaar geleden een terreuraanslag plaatsvond.

Volgens de politie werden de twee mannen gearresteerd omdat ze zich “verdacht gedroegen” bij de kerstmarkt. De controle van hun persoonsgegevens leidde bij een van de twee naar een lijst van gezochte personen. Achteraf bleek sprake te zijn geweest van een persoonsverwisseling maar inmiddels was de kerstmarkt uit voorzorg ontruimd.

Volgens Duitse media gaat het om Syriërs, ontstond de verwarring doordat de naam van een van hen leek op die van iemand op de gezochten-lijst en heeft een van de twee wél contacten met een als “potentieel gevaarlijk” geldend persoon in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Aanvankelijk was sprake van twee Syriërs die twee gevaarlijke voorwerpen op het plein van de kerstmarkt zouden hebben geplaatst. Beide verdachten zouden volgens de Berliner Zeitung gelden als “potentiële islamitische terroristen” en ervaring hebben met explosieven. Volgens Bild werd een van de twee in de Verenigde Staten gezocht wegens “springstofdelicten”.

Concert

De ontruiming vond plaats omstreeks 20.30 uur. Alle bezoekers verlieten de kerstmarkt kalm, meldde de politie op Twitter. Het is nog onduidelijk van wie de informatie kwam en om wat voor verdacht voorwerp het zou gaan. Als gevolg van de informatie moest ook een evenement in de nabijgelegen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche voortijdig worden beëindigd. In de kerk werden de composities 1-3 en 6 van het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach uitgevoerd. Het concert was uitverkocht.

Agenten waren zo'n twee uur bezig met een sweeping waarbij zowel de Breidscheitplatz als de kerk werden doorzocht. In afwachting van de resultaten stopten geen stadstreinen op het station Berlin-Zoo. Het plein werd omstreeks 22.30 uur weer vrijgegeven.

De ontruiming kwam twee dagen na de herdenking van de slachtoffers van de terreuraanslag op de kerstmarkt. Een woordvoerster van de slachtoffers en nabestaanden drong donderdag aan op een nationale herdenkingsdag in Duitsland. Op 19 december 2016 reed een vrachtwagen in op het publiek van de markt. Elf mensen kwamen om en meer dan 50 raakten gewond. De dader sloeg op de vlucht en werd enkele dagen later in Milaan doodgeschoten door de politie. In de cabine van de vrachtwagen werd het lijk aangetroffen van een man, naar later bleek de oorspronkelijke Poolse chauffeur. Hij was door aanslagpleger vermoord.

Kerstmarkt Nice

De kerstmarkt in het centrum van de Zuid-Franse kuststad Nice werd vanmiddag eveneens ontruimd. De autoriteiten gingen over tot evacuatie nadat een mannelijke bezoeker had gedreigd “de boel op te blazen.” Hij werd enkele minuten later gearresteerd, verklaarde burgemeester Chistian Estrosi tegenover persagentschap AFP.