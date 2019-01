Ontslag baas kliniek waar vrouw beviel die al 14 jaar in coma lag

Het ontslag van Bill Timmons werd aanvaard door de volledige raad van bestuur van Hacienda HealthCare, zo is te lezen in de verklaring. Volgens een woordvoerder van Hacienda was Timmons 28 jaar CEO. Hij was gisteravond telefonisch niet meer bereikbaar, meldt The New York Times.



De raad van bestuur zal ‘niets minder dan volledige verantwoordelijkheid voor deze afschuwelijke situatie aanvaarden, een ongezien voorval dat alle betrokkenen - van het slachtoffer en de familie tot alle medewerkers van Hacienda - heeft gechoqueerd’, klinkt het. De raad van bestuur zegt zijn volledige medewerking toe aan de politie.