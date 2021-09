Ontsnapte Australische gevangene geeft zichzelf na bijna dertig jaar aan

Darko Desic was veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het kweken van marihuana. Hij had dertien maanden van zijn straf uitgezeten toen hij er op 1 augustus 1992 vandoor ging. De politie meldt nu dat de inmiddels 64-jarige man zich zondag meldde op een politiebureau. Hij is aangeklaagd voor zijn ontsnapping, moet later deze maand in de rechtbank verschijnen en mag niet op borgtocht vrijkomen.

Een politiebron zegt tegen ABC News dat de man noodgedwongen op het strand sliep toen hij besloot dat leven in een gevangenis ‘veel makkelijker’ zou zijn. Volgens de nieuwszender had de man recentelijk zijn woning verloren nadat hij zijn inkomsten zag verdwijnen door de pandemie. Na zijn ontsnapping woonde hij in een buitenwijk van Sydney en werkte hij zwart als bouwvakker en klusjesman.

Metaalzaag

De ontsnapping vond plaats in de nachtelijke uren van 31 juli 1992. De toen 35-jarige man gebruikte onder meer een metaalzaag om zichzelf te bevrijden uit een gevangenis in Grafton, een stad in het noorden van de deelstaat New South Wales. Verschillende zoektochten naar de man leverden niets op.