Ontsnapte leeuwin in Belgische dierentuin doodgeschoten

UpdateDe leeuwin die vanochtend in dierenpark Planckendael in het Vlaamse Mechelen uit haar verblijf ontsnapt was, is doodgeschoten. Volgens de dierentuin gebeurde dit na twee mislukte verdovingspogingen.

Vanmorgen rond 10.00 uur ontsnapte de jonge leeuwin uit haar kooi, waarna ze volgens de politie van Mechelen enige tijd tussen het leeuwenverblijf en olifantenverblijf rondliep. Eerder werd door de dierentuin gezegd dat de dierenarts en politie probeerden om de leeuwin te verdoven.



De bezoekers die op het moment van de ontspanning in het park aanwezig waren werden direct in veiligheid gebracht en zijn volgens de dierentuin nooit in gevaar geweest.

ZOO Planckendael on Twitter Na twee mislukte verdovingspogingen hebben we de ontsnapte leeuwin met een schot moeten laten inslapen. Nooit kwam iemand van bezoekers of personeel in gevaar.

Schoolreisjes

,,Op schooluitstap naar Planckendael. We mogen niet binnen want er is een leeuw ontsnapt, nu zitten we hier opgesloten in het souvenierswinkeltje'', meldt een van de dierentuinbezoekers op Twitter. Een andere bezoeker laat weten dat een politiemacht aan de ingang van de dierentuin stond te roepen: ,,niet uit de bus stappen, er is een leeuw ontsnapt.''

Ook kinderen van Vrije basisschool De Sprankel in het Vlaamse Beervelde wilden vanmorgen een bezoek brengen aan de dierentuin. De school heeft de ouders van de kinderen uit groep 1, 2 en 3 laten weten dat de kinderen allemaal veilig zijn. ,,Misschien verneemt u momenteel op het nieuws dat er een leeuw ontsnapt is in Planckendael. Dit klopt...maar wij zijn zeker allemaal veilig!'', aldus de school in een Facebookbericht. ,,De politie liet elke bus stoppen. Wij zitten veilig in de bus op de parking tot ze hem gevonden hebben.''

ℂaitlin on Twitter Op schooluitstap naar Planckendael aka we mogen niet binnen want er is een leeuw ontstapt, nu zitten we hier opgesloten in het souvenierswinkeltje 😂

Joost Vandecasteele on Twitter Dan denk je, ik ga mee op klasuitstap naar planckendael, weg uit druk brussel. Dan staat er een politiemacht aan de ingang te roepen: "niet uit de bus stappen, er is een leeuw ontsnapt". #vaderdoeteensmoeite