‘Ontvoerde’ moeder van rijke Oostenrijkse zakenman zit met dochter in skioord

De vrouw werd vanmiddag (lokale tijd) aangetroffen bij haar dochter in huis in het Oostenrijkse Kitzbühel. Wat er precies is gebeurd moet nog blijken uit verder onderzoek. De politie houdt het vooralsnog op een ‘familiekwestie’. Volgens lokale media zou een familievete - rond geld - de reden zijn van de ontvoering. Voorlopig is niet duidelijk wie de daders zijn en of die al zijn opgepakt.

De 88-jarige Magdolna Theresia Ottrubay was gistermiddag rond 15.30 uur samen met haar verzorger een rondje aan het wandelen in Eisenstadt, in het oosten van Oostenrijk, toen plotseling twee zwarte limousines naast hen stopten. Een man en een vrouw stapten uit de voertuigen, duwden de verpleegster opzij en namen de bejaarde vrouw mee in een van de auto’s.

Klopjacht

Al snel werd een grote internationale klopjacht op touw gezet. Volgens recente politiegegevens stapte de 88-jarige vrijwillig in. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl was gisteravond al voorzichtig: ,,Het is niet zeker is dat het gaat om een ontvoering in de klassieke zin.’’



Stefan Ottrubay is de neef van de overleden Melinda Esterhazy. Zij was de weduwe van Paul Esterhazy, die stierf in 1989. Na zijn dood erfde ze het familiefortuin en erfgoed, de familie bezat ruim drie miljoen hectare grond, die ze onderbracht in stichtingen. Toen ze in 2002 met pensioen ging nam Ottrubay het beheer over. De totale omzet van de Esterhazy Foundation in 2017 bedroeg ongeveer 53 miljoen euro.