Ontwerpers Erasmusbrug betrokken bij nieuwe kabelbaan tussen China en Rusland

Boris Johnson geeft broer Jo een ministers­post

10:07 De Britse premier Boris Johnson heeft nog een aantal namen bekendgemaakt van mensen die een post krijgen in zijn kabinet. Jacob Rees-Mogg is aangesteld als Leader of the House of Commons. Daarnaast wordt Boris' broer Jo minister voor Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie, aldus een verklaring van de kersverse premier.