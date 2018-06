Onverklaarbaar ongeluk: drie doden op treinrails in Londen

Behulpzame agent vindt verlovings­ring van 20.000 dollar terug op zandstrand

14:18 Tien minuten schatzoeken op het strand van Fire Island, in de Amerikaanse staat New York, heeft een lid van de waterpolitie 20.000 dollar opgeleverd. Althans, dat is de ring waard die hij voor een verdrietige dame uit het zand wist te vissen.