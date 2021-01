Onvoorwaardelijke liefde: hond wacht vijf dagen op baasje (68) bij ziekenhuis

Taartenbak­ster in Egypte opgepakt om cakejes in vorm van penissen: 'Het werd mij gevraagd’

20 januari Een banketbakster uit Egypte riskeert een gevangenisstraf van een jaar omdat ze cakejes heeft gebakken met penisvormige versieringen. Haar erotisch getinte lekkernijen druisen volgens de autoriteiten in tegen de Egyptische waarden. De vrouw werd in haar woning gearresteerd, maar is inmiddels op borgtocht vrijgelaten.