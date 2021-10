Onwillige oud-secretaresse (96) concentratiekamp alsnog voor rechter na vluchtpoging

Twee weken na haar opzienbarende vlucht voor justitie, die slechts van korte duur was, is vandaag in Noord-Duitsland dan toch het proces begonnen tegen een voormalige secretaresse van concentratiekamp Stutthof.

Irmgard Furchner (96) uit Quickborn boven Hamburg werd de rechtszaal binnengereden in een ambulancestoel met veiligheidsgordel. De speciale stoel zou nodig zijn vanwege lichamelijke klachten waarvoor ze zich schaamt. De vrouw vreesde tijdens het proces te worden bespot vanwege haar kwalen, zo schreef ze in een brief aan de rechtbankvoorzitter.

De 96-jarige verdachte wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan 11.412 gevallen van moord en 183 gevallen van poging tot moord. Ze werkte van 1 juni 1943 tot 1 april 1945 als stenotypiste en secretaresse voor commandant Paul Werner Hoppe van Stutthof, zo’n 35 kilometer ten oosten van Gdansk in het toenmalige Duits Polen.

De toen 18- of 19-jarige vrouw zou onder andere executiebevelen hebben uitgetikt, evenals namenlijsten van vrouwen en kinderen die vanuit Stutthof naar concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werden gedeporteerd. Daarmee kreeg ze inzicht in de gruwelen die in het kamp plaatsvonden en hielp ze de kampverantwoordelijken bij de systematische massamoord op de in totaal 65.000 gevangenen in het kamp, aldus de aanklacht.

Enkelband

Het proces tegen Furchner zou op 30 september beginnen voor de rechtbank in Itzehoe (Sleeswijk-Holstein), maar moest worden uitgesteld omdat ze niet verscheen. De hoogbejaarde vrouw had in alle vroegte haar verzorgingshuis verlaten en was met een taxi in onbekende richting vertrokken.

Ze werd aan het begin van de middag gearresteerd bij een metrostation aan de rand van Hamburg. Furchner belandde daarna achter de tralies en kwam vijf dagen later vrij. Een enkelband moest voorkomen dat ze opnieuw zou vluchten.

Furchner bleek een week eerder een brief te hebben geschreven aan de voorzitter van de rechtbank, waarin ze stelde dat ze vanwege haar leeftijd en gezondheid niet wilde deelnemen aan het proces. Haar advocaat zou haar wel vertegenwoordigen. In strafzaken zijn verdachten in het algemeen echter verplicht te verschijnen. Bovendien verklaarde een medisch deskundige de vrouw geestelijk en lichamelijk bekwaam om terecht te staan.

Zuiver geweten

De voormalige kampsecretaresse begrijpt volgens haar advocaat niet waarom ze zich 76 jaar na dato nog voor een rechter moet verantwoorden. Zijn cliënte verklaarde in 2017 tegenover een officier van justitie en twee politiemensen dat ze een zuiver geweten heeft en niemand vermoordde. Tegen een NRD-journalist zei ze in 2019 niets te hebben meegekregen van de massamoord in het kamp. Het raam in haar kantoor keek volgens haar uit op de omgeving buiten het kamp.

Furchner was in 1954, 1964 en 1982 ook al ondervraagd over haar werkzaamheden. In april 1982 zei ze het crematorium van het concentratiekamp vanuit de verte te hebben gezien. Als getuige in het proces tegen de Stutthof-commandant, in 1955, verklaarde ze dat Hoppe haar geen brieven over het vergassen van mensen had gedicteerd en dat ze zulke brieven ook nooit had gezien.

Furchner zei zich wel vaag te kunnen herinneren dat de kampcommandant ‘in zeldzame gevallen’ had gevraagd om executies. De redenen herinnerde ze zich niet, maar de gevangenen zouden zich ergens schuldig aan hebben gemaakt. ,,De executies bespraken we (als personeel) ook onder elkaar.’’

Deze verklaringen mogen niet worden gebruikt in het proces tegen haar, tenzij ze daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft, zei Furchners advocaat in een interview met Der Spiegel. Een verdachte is niet verplicht mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

Furchners toenmalige baas Hoppe werd in 1957 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar in een tuchthuis. Hij kwam drie jaar later al vrij en leefde teruggetrokken in Bochum tot zijn dood in 1974.

Kleine vissen

‘Kleine vissen’ die niet rechtstreeks betrokken waren bij nazi-misdaden kunnen sinds 2011 in Duitsland worden vervolgd. De 91-jarige John Demjanjuk werd toen als eerste oud-bewaker veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord op ruim 28.000 mensen in concentratiekamp Sobibor. Tot dan toe moest het Duitse Openbaar Ministerie steeds bewijzen dat een verdachte rechtstreeks betrokken was bij nazi-misdaden.

