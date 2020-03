‘Onze mama was zo sterk, maar binnen één week was het voorbij’

Godelieve Hylebos was een kranige vrouw van 89. Ze werkte in haar tuin, kookte elke dag vers en volgde nog Engelse les. ,,Mama heeft zich altijd ten dienste van anderen gezet”, vertelt haar zoon Tom Declercq. ,,Ze was vroeger verpleegster en nadien huisvrouw, omdat onze vader het familiebedrijf runde. Mama heeft in haar leven alles gedaan voor anderen, ging zieken bezoeken en was een luisterend oor voor familie en vrienden. Ze was de verbindende factor voor de hele familie", zegt Tom.