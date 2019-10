Onze vrouw in Londen: ‘Dit is de belangrijkste fase in de brexit’

Wéér een belangrijke dag voor de brexit. Hoe cruciaal is deze?

,,We zijn nu in de belangrijkste fase beland. Zo ver zijn we nog nooit gekomen. Na vanavond weten we of een brexit op 31 oktober mogelijk is. Er zijn twee stemmingen. Vanaf 20.00 uur moeten parlementariërs aangeven of ze in hoofdlijnen de brexitwetgeving steunen. Daarna is er een stemming over het tijdspad.’’