Ooggetuigen in shock na ‘doomsday’ Kaboel: ‘Meisje van 5 stierf in mijn armen’

,,Kom niet naar de luchthaven, de situatie is te gevaarlijk." Dat was de boodschap van de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten in Kaboel voor de mensenmassa bij de luchthaven gisterochtend. Er was een hoog risico op een terreuraanval, klonk het. Maar het mocht niet baten: in de vooravond vonden in de buurt van de luchthaven twee grote ontploffingen plaats, geweerschoten weerklonken. Langs de muren van de luchthaven en een kilometer verderop aan een hotel lagen de lichamen verspreid. Kaboel veranderde in een oorlogsgebied.