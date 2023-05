Ooit was de Krim een ideaal vakantieoord, nu is het ‘symbool van de Russische agressie’

Uitleg De tot nu toe bloedigste strijd van de oorlog, kunnen de Russen Bachmoet behouden?

Rusland claimt de overwinning in Bachmoet, maar wat is de waarde van deze uitgeroepen verovering? Bijna een jaar geleden boekten de Russen voor het laatst betekenisvolle terreinwinst in Oekraïne. ,,Een morele opsteker die strategisch gezien niks voorstelt.’’