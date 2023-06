Ook Amerikaanse kustwacht start onderzoek naar implosie Titan

Vaticaan overhan­digt bewijsmate­ri­aal in zaak van 40 jaar geleden verdwenen meisje

Het Vaticaan heeft donderdag verklaard dat het bewijsmateriaal over de verdwijning van Emanuela Orlandi in 1983 zal overhandigen aan de openbare aanklager in Rome, zo schrijft CNN. Het is volgens de Amerikaanse nieuwssite de eerste keer dat het Vaticaan publiekelijk documenten over deze zaak aan de Italiaanse autoriteiten overhandigt.