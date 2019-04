Ook ander Nederlands slachtoffer Sri Lanka ging voor liefdadigheid: ‘Dit is onwerkelijk’

Annewies van Vlijmen kan het amper bevatten. Dat ook haar nicht Rebecca Weber (48), haar Zwitserse partner Ernst en Rebecca's dochter van twaalf zijn omgekomen bij de terroristische aanslag in Sri Lanka afgelopen Paasweekeinde is ‘onwerkelijk’. Rebecca en Anuschka hebben de Nederlands-Zwitserse nationaliteit en wonen in Zürich. ,,Toen die aanslag op het nieuws kwam, heb ik Rebecca meteen gebeld en ge-appt. Maar geen gehoor. Dus toen heb ik haar oudste dochter gebeld, die woont nog in Zwitserland, en gevraagd of het Rebecca was. En inderdaad, dat was zo. Ze had het net gehoord van de politie. Dit is niet te bevatten, bizar, zo onwerkelijk. Rebecca was zo ontzettend lief, heel empathisch. En haar dochter Anuschka: dat was zo’n vrolijk, schattig meisje. Ze gaf je meteen een knuffel als ze je zag.”