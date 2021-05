Ook Florida maakt met nieuwe wet stemmen lastiger voor ouderen en minderheden

De nieuwe kieswet in de zuidoostelijke staat is vorige week goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van Florida. Deze zorgt onder meer voor strengere regels omtrent het stemmen per post, waarvan Trump zonder enig bewijs steevast beweert dat het verkiezingsfraude in de hand werkt en hem de verkiezingen heeft gekost. Kiezers in Florida moeten een briefstembiljet voortaan via de post aanvragen, wat volgens deskundigen vooral de Republikeinen ten goede komt. DeSantis zei donderdag dat met de nieuwe wet voorkomen wordt dat er massaal stembiljetten via de post verstuurd worden.