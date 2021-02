Ook Frankrijk door rechters op de vingers getikt om niet halen klimaatdoelstelling

Volgens de rechter heeft de Franse overheid fouten gemaakt en is ze in gebreke gebleven. ,,De staat heeft minder gedaan dan ze zelf heeft beloofd en is medeverantwoordelijk voor een deel van de ontstane milieuschade’’, staat in het vonnis.



Frankrijk wil in 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent hebben teruggedrongen in vergelijking met 1990. Maar uit verschillende studies blijkt dat die doelstelling moeilijk haalbaar is met het huidige beleid. De rechter vraagt de regering om opheldering. President Macron en zijn ministers krijgen twee maanden de tijd om te bewijzen dat ze met hun beleid wél de eigen doelstellingen voor 2030 halen. Doen ze dat niet overtuigend, dan kan de Franse rechter de regering dwingen om méér maatregelen te nemen.



,,Dit vonnis is een eerste overwinning voor het klimaat en een enorme stap vooruit binnen het Franse recht’’, lieten de milieuorganisaties weten. ,,We hopen dat de rechter het niet laat bij de conclusie dat de staat tekortschiet, maar de staat ook echt gaat dwingen om concrete stappen te zetten.’’