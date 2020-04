‘Ook hier in Tokio wordt gehamsterd, zelfs wc-papier’

Ook geëmigreerde Nederlanders worstelen in hun eigen land met corona. Elke week bellen we er een op. Deze keer software-engineer Ron Korving (38) in het – zou je zeggen – gedisciplineerde Japan.

Dag Ron, Tokio, is dat nu net zo’n spookstad als New York?

,,Nee, zeker niet. Het loopt hier pas sinds kort eigenlijk mis. De lijn met besmettingen stijgt pas sinds kort heel hard. Maar op hét kruispunt van Tokio, in Shibuya, zie je nog gewoon duizenden mensen tegelijk oversteken. Het voornaamste wat nu stil ligt, is het nachteven. Mijn vrouw en ik wonen in een driekamerappartement, geen tuin, wel balkon. In het begin gingen we nog wel naar een lokale bar of restaurant, maar daar zijn we mee gestopt.”

Hoe hield Japan dat corona zo lang in toom?

,,Daar zijn verschillende theorieën over. Een ervan is dat het een eiland is, inderdaad. Maar ook omdat het allergie-seizoen hier net begon, toen corona kwam. Dus iedereen liep al met mondkapjes rond, dat heeft zeker meegeholpen.”

Volledig scherm In Tokio is het nog steeds best druk op straat. © EPA

Wat doen Japanners dan nu? Ze staan bekend als erg gedisciplineerd.

,,Dat zou je denken, maar dat valt mee. Kijk, Japan kán vanwege na-oorlogse regelgeving een lockdown niet echt afdwingen, dus alles wordt vriendelijk gevraagd. Maar ik zie nog veel mensen op straat en met die anderhalve meter afstand zijn ze ook niet zo bezig. Wel met goed geventileerde ruimtes en zo. Maar veel bedrijven bijvoorbeeld, waren helemaal niet zo voorbereid op thuiswerken en videovergaderen en zo.”

Ik denk vast te veel in clichés, ben daar ook maar één keer geweest, maar toch: Japan is toch een hightech-land?

,,In veel opzichten wel, denk aan robots en zo, maar veel bedrijven toch ook weer niet, hoor. Zelfs de fax wordt hier nog best vaak gebruikt.”

De fax, allemensen… Anderhalve meter wordt niet echt aangehouden, telewerken werkt niet overal, daar gaat mijn beeld van Japan. Zeg me niet dat er ook gehamsterd wordt?

,,Jawel, ook dat. Haha. Zelfs wc-papier.”