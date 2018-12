Ook in Israël betoging van ‘gele hesjes’ tegen stijgende kosten

Veel Franse 'gele hesjes' willen van zaterdag hun vijfde grote nationale protestdag maken. Het is onduidelijk of de opkomst deze keer groot is, omdat de regering harde toezeggingen heeft gedaan en omdat er net een terroristische aanslag in Straatsburg is geweest.



Afgelopen zaterdag waren er zeker 136.000 'gilets jaunes' (gele hesjes) op de been in Frankrijk. Bij ernstige ongeregeldheden zijn daarbij zeker 1700 mensen gearresteerd. Sinds de beweging in Frankrijk 17 november met grote protesten begon, zijn daarbij zes doden gevallen.