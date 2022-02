Ook laatste zaak over seksuele intimidatie tegen ex-gouverneur Cuomo verworpen

In een verklaring benadrukt de officier van justitie Gregory S. Oakes van Oswego County in New York dat hij met zijn beslissing geen oordeel velt over Virginia Limmiatis, de vrouw die een aanklacht tegen de oud-gouverneur indiende, ,,of over hoe schadelijk wat zij heeft meegemaakt voor haar is geweest”. De vrouw beweerde dat Cuomo tijdens een bijeenkomst in 2017 haar borst had vastgegrepen.