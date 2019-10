Ook Oostenrijk in de ban van kelderdrama Ruinerwold: ‘Deze zaak rijt oude wonden open’

De zaak is net als in Nederland ook groot nieuws in Oostenrijk. De nieuwsredacties van alle populaire media stuurden verslaggevers en cameraploegen naar Drenthe om de ontwikkelingen te verslaan rond ‘Josef de Oostenrijker’ en het gezin dat al negen jaar bij hem in een verborgen ruimte leefde. B. is de man die de boerderij huurde en die nu wordt verdacht van vrijheidsberoving vanwege de affaire. De in het boerengehucht Waldhausen (deelstaat Opper-Oostenrijk) opgegroeide B. (58) is niet de enige aanleiding voor de grote interesse van de Oostenrijkse media voor de zaak. Die doet veel Oostenrijkers immers automatisch denken aan twee soortgelijke drama's in eigen land. In het ene stond een tienjarig meisje centraal, Natascha Kampusch genaamd. Ze werd in 1998 onderweg naar school ontvoerd. Haar ontvoerder, een 44-jarige IT-specialist, hield haar ruim acht jaar gevangen in een kelder onder zijn garage en behandelde haar als een (seks-)slavin. In 2006 wist ze te ontsnappen. Het andere drama draaide om ‘incestmonster’ Josef Fritzl . De politieman hield zijn dochter 24 jaar lang gevangen in een kelder in Amstetten – vlakbij het gehucht waar ‘Oostenrijkse Josef’ opgroeide – en verkrachtte haar zo'n 3000 keer. Ze zette zeven kinderen van hem op de wereld, van wie er eentje kort na de geboorte overleed. Dankzij een alerte arts die een ziek kind van haar moest controleren maar de boel niet vertrouwde en de politie alarmeerde, kwam er in 2008 een einde aan het leed.

Parallelen

,,Er is een aantal parallellen tussen deze drama’s en die in Drenthe’’, zegt nieuwschef Gregor Brandl (41) van de Kronen Zeitung tegen deze site. Bij alle drie gaat het om opsluiting in een kelder of soortgelijke ruimte gedurende lange tijd en om betrokkenheid van een Oostenrijker. Maar er zijn ook verschillen, nuanceert Brandl. ,,Bij Natascha Kampusch ging het om een ontvoering, bij Josef Fritzl om incest en in Ruinerwold om ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ zoals de politie de opsluiting heeft gekwalificeerd.’’



De aandacht van de Oostenrijkse media voor de zaak in Drenthe is groot, maar is volgens Brandl niet te vergelijken met die voor beide andere drama’s destijds. ,,Die beheersten dagenlang het nieuws. De zaak in Ruinerwold is nu even groot, vooral voor populaire media zoals wij, maar overheerst niet al het nieuws’’, licht de veertiger toe met de krant van vandaag opgerold in zijn handen.



,,Dit drama rijt oude wonden open’’, verklaarde Natascha Kampusch gisteren in een reactie op het nieuws uit Ruinerwold. Dat deed ze in een talkshow van de Kronen Zeitung, in oplage de grootste populaire krant van Oostenrijk. De inmiddels 31-jarige sieradenontwerpster en auteur – van haar hand verschenen meerdere boeken over haar leven – noemde het nieuws uit Ruinerwold ‘verschrikkelijk’, maar niet verbazingwekkend. ,,Zoals we inmiddels weten, gebeuren zulke vreselijke dingen niet alleen in Oostenrijk en Nederland, maar over heel de wereld.’’