Ook zusterorganisatie van oudste mensenrechtenclub van Rusland moet stoppen

Het mensenrechtencentrum had het opgenomen voor oppositieleider Aleksej Navalny (wiens beweging afgelopen zomer tot ‘extremistisch’ werd verklaard) en Krimtaren die de in Rusland als ‘terroristisch’ verboden islamitische beweging Hizb-ut-Tahrir aanhangen.

Vredesnobelprijs

Het Moskouse parket klaagde Memorial International begin november aan wegens het zelf schenden van mensenrechten . Memorial werd in 1988 opgericht door onder meer vredesnobelprijswinnaar Andrej Sacharov, die zelf jarenlang onder huisarrest leefde wegens zijn kritiek op de Sovjetautoriteiten. Ze legde zich toe op het onderzoeken en documenteren van de misdaden die waren begaan in de Sovjet-Unie.

In de jaren 90 begon het mensenrechtencentrum ook wreedheden te onderzoeken van de oorlog in Tsjetsjenië, waar rebellen tegen het Russische leger vochten voor afscheiding. Recenter liet Memorial zich uit over de oorlog in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten onafhankelijkheid van Oekraïne militair bevechten, met actieve hulp van Rusland.|