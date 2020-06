Oom Syrische president krijgt vier jaar cel voor witwassen in Frankrijk

Een oom van de Syrische president Bashar al-Assad is in Parijs veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens witwassen van geld dat hij verduisterde uit de Syrische Schatkist. De rechtbank achtte bewezen dat Rifaat al-Assad (82) het geld investeerde in onroerend goed met een totale geschatte waarde van zo’n 90 miljoen euro.

Omdat dit onroerend goed werd gekocht met langs illegale weg verkregen geld, beval de Franse justitie de in beslagname ervan. Het gaat onder andere om twee royale herenhuizen in de beste Parijse wijken, talrijke appartementen, een landgoed in het ‘groene’ departement Val-d’Oise ten noorden van Parijs én een pand in Londen.

Volgens de rechtbank van eerste aanleg verduisterde Al-Assad tussen 1996 en 2016 in georganiseerd verband geld uit de Syrische Schatkist. Ondanks deze ‘feiten van uitzonderlijke ernst’ vaardigde de rechtbank geen arrestatiebevel uit tegen de tachtiger. Die was om medische redenen niet aanwezig bij de rechtszaak, woont in ballingschap in Parijs maar is ook inwoner van Groot-Brittannië. Gelet op zijn leeftijd en zwakke gezondheidstoestand is de kans klein dat hij achter de tralies belandt.

De advocaten van Rifaat al-Assad kondigden meteen na de uitspraak aan dat ze overwegen in hoger beroep te gaan tegen het vonnis dat volgens hen gebaseerd is op ‘geen enkel objectief bewijs’, meldt het Franse persbureau AFP.

Mislukte staatsgreep

Rifaat al-Assad was hoofd van de elitetroepen van de binnenlandse veiligheid in Syrië maar verliet het land noodgedwongen in 1984. Dit na een mislukte staatsgreep tegen zijn broer Hafez, de vader van de huidige president Bashar al-Assad, die toen in het ziekenhuis lag. De toen 46-jarige Rifaat vluchtte met zo'n tweehonderd aanhangers naar Zwitserland en later naar Frankrijk.

Hij is een zelfverklaard tegenstander van zijn neef Bashar, de huidige president van Syrië

800 miljoen

Het vermogen van Rifaat al-Assad, die in zijn vaderland geen familievermogen had, bedroeg enkele jaren geleden naar verluidt 691 miljoen euro, voor het grootste deel vastgoed. Zijn onroerend-goedportefeuille wordt vandaag de dag geschat op 800 miljoen euro. Het gaat om woningen en kantoorpanden in vooral Spanje maar ook in Frankrijk, Luxemburg, Liechtenstein en Curaçao.

Dat vermogen wekte argwaan. De Franse justitie opende in juni 2016 een fraude- en witwasonderzoek tegen Al-Assad.

Spanje

Dat Franse onderzoek leidde onder andere naar Spanje, waar eveneens een onderzoek werd gestart. Op basis daarvan vonden in april 2017 huiszoekingen plaats in de Spaanse jetset-jachthaven Puerto Banús, het nabijgelegen Marbella en in Malaga.

De onroerend-goedportefeuille in Spanje telt volgens de Spaanse justitie 503 objecten, variërend van vakantiewoningen en appartementen in luxehotels tot garages en landelijke woningen. Daarop is beslag gelegd. De Spaanse onderzoeksrechter liet ook de bankrekeningen blokkeren van 16 personen en 76 andere rekeningen van ondernemingen.

Het Spaanse onderzoek is inmiddels afgerond. Volgens de onderzoekrechter is er genoeg bewijs om Rifaat al-Assad en dertien familieleden, onder anderen twee van zijn vrouwen en acht van zijn kinderen, te vervolgen voor het witwassen van ruim 600 miljoen euro in Spanje. Ook dat geld zou langs frauduleuze weg verkregen zijn. De Audiencia Nacional, de Spaanse rechtbank met landelijke bevoegdheid, wil de Al-Assads en hun handlangers berechten, zo meldde de Spaanse krant El País in november vorig jaar.