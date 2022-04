‘Oorlog’ in Rome: Somalische ambassadeurs sluiten elkaar buiten en vervangen sloten panden

Het is oorlog in de Somalische ambassade in Rome. De nieuwe ambassadeur heeft zonder formele overdracht het pand in bezit genomen, de uitgaande ambassadeur buitengesloten, en ook meteen alle sloten vervangen.

Mohamed Abdirahman Sheik Issa is op dit moment nog steeds de Somalische ambassadeur in Italië, maar sinds begin april kan hij niet meer naar zijn werk. Zijn opvolger, Ahmed Adbirahman Sheikh Nur, kwam eerder in Rome aan dan gepland en nam bezit van de ambassade, een sjiek Liberty-pand in de wijk Prati, op een steenworp afstand van de Sint-Pietersbasiliek. Buiten medeweten van de zittende ambassadeur. In Sheikh Nur’s kielzog kwam een slotenmaker die gelijk alle sloten van het pand verving. De nieuwe ambassadeur, een neef van de huidige Somalische president, woont sinds een maand in het diplomatieke pand en bestiert het wagenpark en alle diplomatieke documenten.

Ambassadeur Sheik Issa beweert dat hij nog steeds de legitieme ambassadeur is. ,,Totdat de formele overdracht heeft plaatsgevonden ben ik de diplomatieke vertegenwoordiger van Somalië in Italië ,” zegt hij tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Volgrens hem denkt de regering in de Somalische hoofdstad Mogadishu er net zo over. De naar eigen zeggen huidige ambassadeur heeft zich inmiddels verschanst in de ambtswoning in een ander deel van Rome, omdat hij bang is dat hem iets overkomt. ,,Mijn veiligheid ligt in de handen van de Italiaanse overheid.”

Volledig scherm De (voormalige) Somalische ambassadeur in Italië Mohamed Abdirahman Sheik Issa (rechts). © ©FAO/Alessia Pierdomenico

Curieus en delicaat

Een diplomatiek conflict dus in het hart van Rome en niet tussen twee landen, maar tussen politieke tegenstanders uit hetzelfde land. Het conflict duurt inmiddels al bijna een maand en allebei de Somalische diplomatieke vertegenwoordigers hebben zich opgesloten in een diplomatiek pand dat eigendom is van Somalische overheid. Een curieuze en delicate zaak.

De Italiaanse autoriteiten weten dan ook niet goed wat ze met de situatie aan moeten. Ze zijn bang verzeild te raken in een intern Somalisch conflict. De ruzie tussen de twee ambassadeurs lijkt op een verlengstuk van de, regelmatig gewelddadige, politieke strijd in het Oost-Afrikaanse land.

Huisvredebreuk

Het openbaar ministerie in de Italiaanse hoofdstad heeft inmiddels wel een onderzoek ingesteld naar huisvredebreuk, maar vooralsnog tegen een onbekende dader. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is echter muisstil, tot ergernis van de advocaat van de vertrekkende ambassadeur. ,,Het ministerie heeft niet gereageerd op deze feiten,” vertelt Alì Abukar Hayo aan La Repubblica. ,,Als een vertegenwoordiger van een andere staat om hulp vraagt, dan zou er ingegrepen moeten worden. Dat is niet gebeurd.”

In hun respectievelijke ‘forten’ wachten de twee ambassadeurs op verdere instructies uit Mogadishu.