Oorlogsfotograaf Massoud Hossaini vluchtte net op tijd uit Afghanistan: ‘Stond op een dodenlijst’

Op tafel staat een klein flesje met wat aarde, afkomstig uit de tuin van zijn vader, in de hoek van de kamer een grote, stoffige koffer met daarin een berg kleren en schoenen. ,,Die heb ik in alle haast gepakt’’, zegt de Afghaanse oorlogsfotograaf Massoud Hossaini. ,,Mijn fototoestellen, laptop, harddisks met al mijn werk en die koffer, dat is alles wat ik nog heb. Geld kan ik niet meer opnemen, want mijn Afghaanse bankrekening is niet meer toegankelijk. Geen idee of ik er ooit nog bij kan komen’’, zegt hij berustend.