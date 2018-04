Oorlogsveteraan krijgt penis en scrotum bij unieke transplantatie

Zijn artsen hebben goede hoop dat de sergeant binnenkort weer kan urineren en dat zelfs op den duur geslachtsgemeenschap weer mogelijk wordt. De experimentele operatie vond vorige maand plaats en het duurde 14 uur om de kleinste bloedvaten en zenuwen te verbinden. Het gaat inmiddels zo goed met de veteraan, die anoniem wil blijven, dat hij waarschijnlijk nog deze week naar huis mag.

Verzwegen oorlogswonden

Quote Toen ik wakker werd na de operatie voelde ik me eindelijk weer normaal De anonieme sergeant Chirurgen van de Johns Hopkins University wilden iets doen aan de 'verzwegen oorlogswonden'. Dergelijke transplantaties 'kunnen de levens van soldaten met afgerukte genitaliën verbeteren zoals ook de levens veranderen van veteranen die een nieuwe hand of arm krijgen'. Het getransplanteerde scrotum bevatte niet de testikels van de donor. Voortplanten zit er niet in. Dat was een brug te ver. ,,We vonden dat er domweg te veel onbeantwoorde ethische vragen zijn,'' aldus dokter Damon Cooney.

Er zijn drie eerdere penistransplantaties bekend. Twee in Zuid-Afrika en een in Amerika. Maar daarbij ging het alleen over de penis. De sergeant kreeg een heel nieuw kruis, inclusief scrotum en omliggend weefsel waardoor de operatie veel complexer was. Volgens Hopkins zei de militair over de ingreep: ,,Toen ik wakker werd na de operatie voelde ik me eindelijk weer normaal.''

Getraumatiseerd

Mannen die hun penis verliezen, door kanker, een ongeluk of in een oorlog, raken ernstig getraumatiseerd. Alles verandert: urineren, seksualiteit én de mogelijkheid om kinderen te krijgen. Ze lijden in stilte vanwege het taboe dat er op dergelijke verwondingen rust.

Er zijn in de VS ongeveer 1400 veteranen die ernstig verwond raakten bij hun geslachtsdelen. Volgens de Johns Hopkins University is er veel belangstelling voor een penistransplantatie bij veteranen van de oorlogen in Irak en Afghanistan.