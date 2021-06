Oorverdovend kabaal om migranten af te schrikken, EU experimenteert met ‘geluidskanon’

In de nasleep van de vluchtelingencrisis in 2015 investeerde de EU drie miljard euro in onderzoek naar hoe grenzen ook via technologie versterkt kunnen worden. Daarvoor sloegen universiteiten en privébedrijven de handen in elkaar. Het geluidskanon is een van de vele projecten die daaruit voortvloeit. Andere ‘innovaties’ zijn een stalen grensmuur, infraroodcamera’s en verdachte bewegingen opsporen via artificiële intelligentie.