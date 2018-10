Oost-Europa op ramkoers met Brussel door corruptie en verval van democratie

Daar heb je ze weer. Als het Polen niet is, dan is het Hongarije. Als het Hongarije niet is, dan is het Roemenië. Als het Roemenië niet is, dan is de volgende misschien wel Tsjechië of Slowakije of Bulgarije. De woorden die we in combinatie met deze landen gebruiken, komen ook steeds terug: corruptie, machtsmisbruik, fraude, uitholling van de rechterlijke macht. In de Bulgaarse stad Ruse werd zaterdag nog het lichaam gevonden van Viktoria Marinova (30), een journaliste die werkte voor de lokale tv-zender TVN. Zij had onlangs aandacht besteed aan fraude met EU-gelden. Eerder dit jaar werden in Slowakije de journalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova om het leven gebracht. Kuciak was bezig met een verhaal over banden tussen de Italiaanse maffia en Slowaakse politici. Ook hier zou het gaan om het verduisteren van EU-fondsen.