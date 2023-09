Oost-Libische autoriteiten: ‘Zeker 5200 doden na zware storm’

Brits parlemen­tair onderzoe­ker opgepakt wegens spionage voor China

In het Verenigd Koninkrijk is een Brits parlementair onderzoeker opgepakt die gespioneerd zou hebben voor China. Het gaat om een twintiger. Hij werd samen met een tweede man gearresteerd in het kader van de ‘Official Secrets Act’. Dat bericht de Britse krant The Sunday Times en wordt bevestigd door de politie.