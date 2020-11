Oostenrijk sluit radicale moskee bezocht door aanslagpleger Wenen

Arrestaties

Oostenrijkse regering erkent fouten

In Zwitserland zijn ook twee verdachten aangehouden. Die twee personen waren volgens Zwitserse justitie al onderdeel van strafzaken wegens terroristische misdrijven. De Oostenrijkse regering erkende dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de dodelijke terreuraanslag in Wenen. Buurland Slowakije had gewaarschuwd dat de aanslagpleger probeerde munitie te kopen. Ook was de aanslagpleger vorig jaar nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De man kwam vroegtijdig op vrije voeten.

Huiszoekingen in Duitsland

De Duitse politie doet in verschillende plaatsen huiszoekingen vanwege het mogelijke verband van vier personen met de aanslag in Wenen. Volgens de politie wordt er gezocht in Osnabrück, Kassel en in de buurt van Hamburg.



,,Er is geen vermoeden dat de verdachten direct betrokken zijn bij de aanslag, maar we hebben aanwijzingen dat de mensen bij wie we zoeken banden hadden met de aanslagpleger,” zei een woordvoerder van de politie. Ze zouden meerdere malen contact met hem hebben gehad.



Twee van de mannen zouden hem in de zomer zelfs in Wenen hebben ontmoet, zeiden het Duitse federale parket en de federale recherche (BKA). Er zijn nog geen arrestaties verricht. De man uit Kassel en één uit Osnabrück waren volgens persbureau DPA van 16 tot 20 juli in Wenen. Daar ontmoetten ze de latere aanslagpleger verschillende keren.