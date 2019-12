Oostenrijkse autoriteiten voorkomen reeks aanslagen met kerst

Het drietal wordt ervan verdacht meerdere terroristische aanslagen in Europa te hebben gepland. Volgens Oostenrijkse media wilde de 24-jarige man, die een strafblad heeft voor lidmaatschap bij een terroristische organisatie en wordt beschouwd als geradicaliseerd, eerst uit de gevangenis ontsnappen en vervolgens een explosief af laten gaan op een kerstmarkt in Wenen. Daarna hadden nog meer dodelijke slachtoffers moeten vallen in Salzburg, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

De man is overgebracht naar een gevangenis met maximale beveiliging. Hij had blijkbaar regelmatig contact met de andere twee verdachten door een mobiele telefoon te gebruiken, hoewel een verbod op mobieltjes in gevangenissen ook van toepassing is in Oostenrijk .

Bewijs

De vermeende medeplichtigen, een 25-jarige en een 31-jarige man, zijn gearresteerd. Zij moesten de hoofdverdachte helpen ontsnappen uit de gevangenis. De 25-jarige man had een vals Roemeens paspoort gemaakt voor de 24-jarige. Het is onduidelijk of de twee mannen ook hadden moeten helpen bij de aanslagen.