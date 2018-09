Oostenrijkse minister showt talenknobbel en speecht in zes talen

Kneissl sprak voor de Algemene Vergadering van de VN, die deze dagen bijeen komt in Washington. Ze begon haar speech in het Arabisch. In die taal zei ze dat menselijkheid een stem heeft in de Algemene Vergadering, en dat die gebruikt moet worden om die van mensen die leven in oorlog en conflict te laten horen.

Later switchte ze naar het Frans, Spaans en Engels. Ook dat zijn alledrie geen officiële talen in Oostenrijk. Ze bedankte het publiek voor het geduld en de toegeeflijkheid, en schudde daarna nog twee spreekwoorden uit de mouw, één in het Latijn en één in het Hebreeuws.

In haar toespraak behandelde ze onderwerpen als klimaatverandering, gendergelijkheid, de atoomdeal met Iran en het conflict in Syrië.