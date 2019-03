Op cruisevakantie in Brazilië: twintigers betrapt met kilo’s cocaïne, jarenlange celstraf dreigt

Zweepsla­gen en elektri­sche schokken in gevangenis: komen meer Saoedische activistes deze week vrij?

16:57 Gelekte rapporten bewijzen dat gevangenen in Saoedi-Arabië stelselmatig mishandeld worden, bericht de Britse krant The Guardian. Dat blijkt ook uit de rechtszaken tegen elf Saoedische vrouwen, onder wie enkele bekende activisten en wetenschappers, die gevangen zijn genomen kort voordat het gesloten land het autorijverbod voor vrouwen afschafte in juni vorig jaar.