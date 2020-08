‘Op Curaçao durven mensen niet toe te geven dat ze het moeilijk hebben’

Politie schiet zwarte man neer in Lafayette

22 augustus In de Amerikaanse stad Lafayette (Louisiana) is een zwarte man overleden na te zijn neergeschoten door de politie. Een poging hem met een stroomstootwapen uit te schakelen mislukte. Volgens de agenten, die vrijdagavond waren gealarmeerd wegens een ordeverstoring in een kleine supermarkt, was de verdachte gewapend met een mes en wilde hij ervandoor gaan. In het ziekenhuis kon slechts zijn dood worden vastgesteld.