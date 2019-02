Op slippers vluchten uit Venezuela

Veganisti­sche ouders laten baby verhonge­ren

3:28 Een jong stel uit Florida in de Verenigde Staten is ervan beschuldigd hun vijf maanden oude baby zwaar te hebben verwaarloosd. Het jongetje kreeg van zijn ouders, die strikt veganistisch zijn en dus geen dierlijke producten willen consumeren, dagelijks slechts een papje op basis van aardappels. Vijf maanden na zijn geboorte was het jochie amper een pond aangekomen.