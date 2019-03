Op Twitter is het al oorlog tussen Pakistan en India

Kasjmir, de deelstaat die beide landen opeisen sinds de opdeling van het Britse rijk zeventig jaar geleden, was al drie keer het onderwerp van een oorlog tussen Pakistan en India. En dat dreigt opnieuw te gebeuren. India houdt vol dat de Pakistaanse geheime dienst in Kasjmir militante bewegingen traint om er aanslagen uit te voeren.



Maar nieuw is dat de strijd ditmaal ook op sociale media wordt uitgevochten. Daar lijkt het wel alsof de oorlog al is begonnen. ,,Als je oorlog wilt, dan kun je het krijgen”, is een tekst die veel Pakistanen op hun Facebookpagina plaatsen. ,,We staan achter ons leger.” Ze laten die tekst vergezeld gaan van foto's van hun kinderen in militaire kleding, met de nationale groene vlag en een geweer in hun hand.



Dat het Pakistaanse leger videobeelden van een gevangen genomen Indiase piloot op Facebook zette, hitst de nationale sentimenten verder op. Het filmpje werd massaal bekeken en gedeeld, net als beelden van in brand gestoken posters van de Indiase premier Modi.



En ook beroemde Bollywood-acteurs mengen zich online in de strijd. Zo riep superster Salman Khan na de aanslag op een Indiaas militair konvooi op tot een compleet verbod van Pakistaanse filmsterren in Indiase films. Als tegenreactie op dat massaal gedeelde bericht mag in Pakistaanse bioscopen nu al geen Bollywoodfilm meer worden vertoond.