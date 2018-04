OPCW: novitsjok gebruikt bij aanslag Salisbury

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft bevestigd dat begin maart in het Zuid-Engelse Salisbury het gif novitsjok is gebruikt bij een moordaanslag op een uitgeweken voormalige Russische spion en diens dochter.

Gifgasaanval

Skripal en zijn dochter werden 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje bij een winkelcentrum in Salisbury. Beiden werden wekenlang behandeld in een ziekenhuis in Salisbury. De slachtoffers die ermee in aanraking zijn gekomen, Skripal, zijn dochter en een politieagent, hebben het allemaal overleefd. Joelia Skripal is zelfs weer uit het ziekenhuis. Haar vader ligt nog wel in het ziekenhuis, hij zou nog steeds ziek zijn, maar buiten levensgevaar.