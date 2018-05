Opgepakte ziekenhuisclown bekent moord op ex-vriendin

Amsterdam­se 'Rainbow dress' verovert Europa

20:17 Af en toe vertraagt iemand de pas, kijkt omhoog, leest het bordje met uitleg. Nog tot eind deze week ziet het Europese Parlement in Brussel er opeens een stuk fleuriger uit. Dat komt door de 16 meter grote ‘Rainbow dress’, ontworpen en gemaakt in Amsterdam uit de vlaggen van 75 landen (allemaal buiten de EU) waar homoseksualiteit ook anno 2018 nog strafbaar is.