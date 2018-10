In België is deze week commotie ontstaan over kerstmarkten, die in meerdere grote steden tegenwoordig de neutralere naam ‘wintermarkt’ hebben. Tegenstanders vinden het een verloochening van de feesttraditie, maar initiatiefnemers in bijvoorbeeld Brugge zijn zich van geen kwaad bewust.

Terwijl in Nederland op sociale media weer volop wordt gediscussieerd over zwarte piet, gaat het in België al dagen over kerstmarkten. Politici reageerden gisteren verbijsterd op de naamsverandering van de markt in Brugge, hoewel die drie jaar geleden al werd doorgevoerd. Vooral het feit dat dit gebeurde om ‘neutraler’ te lijken, schoot bij critici in het verkeerde keelgat.

,,Het druist in tegen onze eigenheid‘’, zei Pol Van Den Driessche van de nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). ,,Brugge heeft een zeer mooie en oude traditie wat betreft Kerstmis. Of je nu gelovig bent of niet, het maakt deel uit van onze cultuur. Ik wil niet toegeven aan deze dwaze vorm van ‘tolerantie’.”

Niks tegen Kerstmis

Het Brugse Handelscentrum, verantwoordelijk voor de naamswijziging, zei aanvankelijk niets van de ophef te begrijpen. ,,Mensen hoeven er zeker niks achter te zoeken‘’, zei een woordvoerder. ,,Met de benaming ‘wintermarkt’ willen we ons neutraler opstellen. We hebben niets tegen het katholieke Kerstmis.‘’



Vandaag kwamen er toch excuses. Het was niet de bedoeling geweest om iemand te beledigen, aldus het orgaan. ,,Wij zijn pro Kerstmis, pro kerstmarkt, pro wintermarkt, pro Sinterklaas, pro Brugge‘’, meldde een woordvoerder, die het volk opriep vooral suggesties te doen voor een nieuwe naam. ,,Het was alleen de bedoeling om Brugge langer dan de kerstperiode op de kaart te zetten.‘’

Ook ophef in Aalst

Brugge is overigens niet de enige grote stad die de kerstmarkt een nieuwe officiële naam heeft gegeven. Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt hebben allemaal gekozen voor variaties met het woord winter, van Winterland tot Winterpret. Ook in Aalst is dat het geval en dat zorgde vandaag, in navolging van Brugge, voor ophef.

