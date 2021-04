Ophef in VS om video waarin wapenlobbyist olifant neerschiet en echtgenote staart afhakt

Wayne LaPierre, topman van de Amerikaanse wapenlobbygroep National Rifle Association (NRA), is deze week in opspraak geraakt door de publicatie van een video waarin te zien is hoe hij in Botswana op klungelige wijze een olifant probeert dood te schieten. De beelden zijn een nieuwe klap voor het imago van de NRA.

De beelden, die dateren uit 2013, maakten deel uit van een documentaire die gesponsord werd door de NRA. Maar er werd uiteindelijk beslist om de beelden nooit uit te zenden, uit vrees voor een ‘public relations-fiasco’, zo schrijft The New Yorker, dat de video nu samen met The Trace, een ngo die bericht over wapens in de VS, alsnog heeft verspreid.

‘Victorie’

Concreet is in de video te zien hoe LaPierre in het Afrikaanse land Botswana deelneemt aan een olifantenjacht. Hij schiet op een van de olifanten dichtbij hem, maar het dier raakt enkel gewond. Daarop wordt LaPierre door een gids nog dichterbij het dier gebracht, maar hij mist opnieuw. Na nog enkele pogingen wordt het dier uiteindelijk door iemand anders gedood.

In de tweede helft van de video is te zien hoe gidsen LaPierres vrouw Susan helpen om een andere olifant om te brengen. De olifant valt neer na haar eerste schot. Vervolgens vuurt ze nog een kogel af in de buik van het dier en snijdt ze zijn staart af. ,,Victorie”, zegt ze richting camera met de staart in haar hand. ,,Dat is mijn olifantenstaart. Supercool.”

Dierenbeschermingsorganisatie IUCN plaatste de Afrikaanse savanneolifant recent op de lijst van bedreigde diersoorten.

Volledig scherm Susan LaPierre met de afgehakte staart van een olifant die ze net heeft doodgeschoten. © The New Yorker/The Trace

Kritiek

De beelden krijgen veel kritiek. ,,Savanneolifanten werden door internationale experts net uitgeroepen tot een bedreigde diersoort en deze intelligente wezens zouden niet gebruikt mogen worden als papieren schietschijf door een onbekwame schutter”, reageert Tanya Sanerib, internationaal juridisch directeur van dierenwelzijnsorganisatie Center for Biological Diversity.

,,Het is ziekelijk om LaPierres brutale, klungelige afslachting van dit prachtige wezen te zien. Geen enkel dier zou zo mogen lijden. We leven middenin een stroperij-epidemie en rijke trofeejagers zoals de NRA-baas knallen erop los op olifanten, terwijl de internationale gemeenschap oproept tot strengere straffen voor stropers. Wat voor boodschap is dat?”

,,Dit is hoe Wayne LaPierre erin slaagt zowel jagers als wapenbezitters van zich te vervreemden: omdat hij niet alleen onmenselijk, maar ook een vreselijke schutter is”, klinkt het bij Shannon Watts van Moms Demand Action, een organisatie die strijdt tegen de verspreiding van wapens in de VS.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lichaamsdelen

Dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) roept de leden van het Amerikaanse Congres op ‘de video te bekijken, de moord op dieren voor hun lichaamsdelen door trofeejagers te veroordelen en de moed te hebben om geld van de NRA af te wijzen’.

,,Achter de machohouding van de NRA zitten bange kleine mannen die tienduizenden dollars betalen om iemand anders olifanten te laten opsporen zodat zij hen dan onkundig van nabij kunnen doodschieten”, zegt PETA-directeur Ingrid Newkirk in een verklaring, waarin ze ook wijst op de gruwelijke dood van de olifant.

De NRA verdedigt in een reactie de beelden. ,,De jacht is volledig is toegestaan ​​en uitgevoerd in overeenstemming met alle regels en voorschriften. De jacht komt ten goede aan de lokale gemeenschap en habitat”, laat een woordvoerder aan BBC News weten.

Volledig scherm Een Afrikaanse olifant in Zimbabwe. © Belga