Ophef om topless zonnen op Frans strand: agenten vragen vrouwen zich aan te kleden, minister grijpt in

In Frankrijk is ophef ontstaan, nadat drie vrouwen werden aangesproken toen ze in het bijzijn van jonge kinderen topless aan het zonnen waren. Dat gebeurde op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, een plek waar naaktrecreatie gewoon is toegestaan. De Franse minister van Binnenlandse Zaken verdedigt op Twitter het recht op topless zonnebaden.

De minister is teleurgesteld in het optreden van de politie. ,,Vrijheid is een kostbaar goed. En het zou normaal zijn als de autoriteiten hun fouten toegeven.”

Het incident gebeurde donderdag op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, in het zuidoosten van Frankrijk bij Perpignan, op ongeveer een half uur rijden van de Spaanse grens. Drie vrouwen die zonder bikini aan het zonnen waren werden door twee agenten gevraagd om hun bovenlichaam te bedekken.

De dienders, een man en een vrouw, deden dat op dringend verzoek van een gezin met kinderen op vakantie, dat zich kennelijk ongemakkelijk voelde bij het zien van de naakte bovenlichamen van de vrouwen.

Onhandigheid

Het voorval bracht op sociale media een discussie over naaktzonnen in het openbaar op gang, waarin zich nu dus een Franse minister mengt. Een ooggetuige waarmee een Frans medium in contact kwam stelt dat ze ‘geschokt was door wat er voor haar ogen gebeurde’. ,,Ik vroeg de agenten of zij topless zonnen als een openbare onfatsoenlijkheid beschouwen. Ze vroegen me om te vertrekken en verlieten zelf het strand, direct na mijn tussenkomst.”

Maddy Scheurer, de woordvoerster van Gendarmerie Nationale (militaire politie), betreurt het incident. Ze stelt dat topless zonnebaden wel degelijk is toegestaan op het strand van Sainte-Marie-la-Mer. ,,Mij zal je altijd in uniform zien, maar topless zonnebaden op het strand is wel degelijk toegestaan”, twittert ze met een knipoog. De woordvoerster wijt het voorval aan ‘de onhandigheid van twee patrouillerende agenten die dachten dat ze correct handelden’.

Geconfronteerd met de controverse reageerde de gendarmerie Pyrénées-Orientales in een persbericht op het incident. ,,Geen enkel gemeentelijk decreet verbiedt deze praktijk (red. naaktzonnen) in Sainte-Marie-la-Mer”, valt te lezen. Ook het stadhuis van Sainte-Marie-la-Mer bevestigt dat. ,,De gemeenteraad en de burgemeester vinden dat een vrouw met blote borsten op geen enkele wijze een schending van de openbare zedelijkheid is.”

Topless zonnen

Overigens kunnen de gemeentes in Frankrijk zelf de regels over kledingdracht opleggen aan burgers, ook al is topless zonnebaden op zich niet verboden in het land. Vorig jaar bracht een enquête van het Franse platform VieHealthy nog aan het licht dat naaktzonnen in Frankrijk een stuk minder vaak gebeurt dan vroeger.

Slechts 22 procent van de ondervraagde Françaises bleek het ooit te hebben gedaan, ten opzichte van 48 procent van de Spaanse en 34 procent van de Duitse vrouwen. Frankrijk ging in het klassement wel het Verenigd Koninkrijk (19 procent) en Italië (15 procent) voor. Nederland werd niet meegenomen in het onderzoek.

